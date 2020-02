O Bayer Leverkusen já tem uma baixa certa (e de peso) para o jogo de quinta-feira com o FC Porto, no Dragão, da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

O avançado Kevin Volland enfrenta uma longa paragem por causa de uma lesão no tornozelo contraída nos descontos do encontro com os dragões, num lance com Marcano.

A revelação foi feita aos jornalistas pelo treinador Peter Bosz, após o jogo com o Augsburgo, dizendo que o jogador «vai estar de fora por muito tempo».

O jogador ainda vai ser submetido a mais exames, cujos resultados dirão se será necessária cirurgia e o treinador admite mesmo que a época pode ter acabado para Volland.