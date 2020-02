Kevin Volland, avançado do Bayer Leverkusen, vai ser submetido a uma cirurgia e é mesmo baixa para o jogo do Dragão, no jogo da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, segundo confirmou o clube alemão esta segunda-feira, depois do jogador ter realizado mais exames que revelaram a gravidade da lesão.

O treinador do Bayer, Peter Bosz, já tinha avisado, no domingo, que a equipa ia perder Volland «por muito tempo».

O avançado de 27 anos lesionou-se num tornozelo esquerdo no primeiro jogo com o FC Porto, falhou o embate com o Augsburgo e, agora, os exames revelaram que vai ter de ser submetido a uma cirurgia. O jogador já viajou inclusive para Munique para ser operado na Clínica Harlaching Schön.

Ainda segundo revela o Bayer, Volland deverá ter de parar por três meses, portanto dificilmente voltará a jogar esta temporada.