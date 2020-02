No dia em que Pepe comemorou o 37.º aniversário, a prenda foi para Sérgio Conceição, que voltou a contar com o internacional português em pleno.

Na véspera do confronto com o Bayer Leverkusen, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, o regresso do defesa central foi a principal novidade do treino dos dragões.

Ora, tendo em conta o aniversário, Pepe acabou por ser praxado pelos companheiros, com o habitual ‘túnel’.