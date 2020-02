O FC Porto realizou esta terça-feira o último treino antes da partida para a Alemanha, onde vai defrontar o Bayer Leverkusen, em jogo dos 16 avos de final da Liga Europa.



Na sessão desta tarde, o treinador Sérgio Conceição apenas não pôde contar com Pepe. O internacional português continuou a realizar tratamento à lesão sofrida no Clássico contra o Benfica.



Os dragões partem para Colónia, esta quarta-feira, às 9h45, estando a chegada prevista para as 12h15. Quarenta e cinco minutos antes do treino de adaptação ao relvado da BayArena, o técnico do FC Porto e um futebolista vão fazer a antevisão ao encontro.



