O FC Porto parte esta quarta-feira para a Alemanha para defrontar o Bayer Leverkusen em jogo dos 16 avos de final da Liga Europa.

Na comitiva portista não seguem o castigado Otávio e Pepe, que ainda recupera da lesão sofrida no Clássico contra o Benfica.

O voo dos dragões está marcado para as 9h45, estando a chegada prevista para as 12h15. Quarenta e cinco minutos antes do treino de adaptação ao relvado da BayArena, o técnico do FC Porto e um futebolista vão fazer a antevisão ao encontro.

Convocados FC Porto:

Guarda-redes: Marchesín, Diogo Costa e Mbaye;

Defesas: Manafá, Alex Telles, Marcano, Diogo Leite e Mbemba.

Médios: Danilo, Uribe, Sérgio Oliveira, Loum, Vítor Ferreira e Romário Baró.

Avançados: Corona, Nakajima, Luis Díaz, Soares, Marega, Zé Luís, Aboubakar.