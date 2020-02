Há um portista de coração que sabe como fazer golos ao Bayer Leverkusen. Chama-se Gonçalo Paciência, vestiu 15 anos a pele do dragão e a 18 de outubro de 2019 bisou num duelo contra o próximo adversário dos azuis e brancos na Liga Europa (veja os golos no VÍDEO associado).



Ocasião perfeita, pois, para o Maisfutebol se socorrer dos conhecimentos do internacional português. O que vale este Bayer Leverkusen? Como pode o FC Porto capitalizar os seus pontos menos fortes? Que atletas justificam maior atenção por parte de Sérgio Conceição?



Gonçalo, 25 anos e avançado do Eintracht Frankfurt, indica o caminho certo. Tudo em nome do amor pelo FC Porto. Se estas palavras fossem decisivas, o rumo certo seria uma garantia para os portistas.



1. Os dois golos ao Bayer e os pontos a explorar pelos dragões



Jornada 8 da Bundesliga, o Bayer Leverkusen cai em Frankfurt por 3-0. Gonçalo Paciência faz os dois primeiros da noite logo na fase inicial da partida. Um aos quatro minutos e outro aos 16. Bas Dost, outro nome bem familiar, haveria de fechar o score já perto do fim.



«Fiz um bom jogo. Aliás, o Eintracht fez um excelente jogo nessa noite. Marquei dois golos bonitos no nosso estádio contra uma grande equipa, pois o Bayer tem enorme dimensão na Alemanha e na Europa», lembra Gonçalo ao Maisfutebol, dando uma dica importante logo a seguir ao FC Porto.



«O segundo golo foi de penálti, é verdade, mas nasceu de uma falta a parar uma jogada muito bonita. O primeiro golo nasceu de uma recuperação de bola ainda no meio-campo deles e de uma transição rápida, algo que o FC Porto também faz muito bem. Esse é um aspeto que o FC Porto pode explorar, apesar de o Bayer ser uma equipa forte na saída de bola.»



A chegada de Edmond Tapsoba à defesa do Bayer, defende Gonçalo, acabou por mudar ligeiramente o ADN da equipa treinada por Peter Bosz.



«Eles jogam no risco nessa primeira fase de construção, mas têm bons executantes e a defesa passou a ser mais rápida com a chegada do Tapsoba. O Jonathan Tah e ele asseguram a proteção da profundidade e isso dá-lhes mais segurança na primeira fase. Mais à frente, o Havertz, o Bellarabi, o Amiri e o Demirbay têm muita qualidade e podem resolver um jogo. O Volland, um dos avançados, também. Todos eles jogariam nas maiores equipas da Europa.»

Gonçalo Paciência já leva 11 golos esta época

2. A atmosfera na BayArena e o Bayer dentro do futebol alemão



Inaugurada em 1932, a casa do Bayer já foi alvo de várias remodelações, a última em 2009. Tem capacidade para receber 30 mil adeptos e já recebeu vários clubes portugueses em jogos oficiais. Apenas dois conseguiram vencer na casa alemã: o Belenenses na época 88/89 (0-1) e o Benfica em 12/13 (0-1).



Na pré-época de 2016, o FC Porto defrontou e empatou 1-1 contra o Bayer, mas o jogo foi realizado na localidade de Bergisch Gladbach.



«O estádio tem boa atmosfera, um bocado à semelhança do que acontece com quase todos os clubes da Bundesliga», sublinha Gonçalo Paciência.



«O público está sempre ao lado da equipa. Vai ser um bom espetáculo, com duas equipas que têm um forte apoio nas bancadas, mas os adeptos do FC Porto são melhores e podem fazer a diferença.»



O Bayer tem cinco campeonatos alemães, mas está desde 2011 sem esse título. «Nos últimos anos não tem lutado pelo título, mas costuma andar no top-5 e a lutar pelo acesso à Liga dos Campeões. O clube tem condições muito boas, é uma das equipas grandes na Alemanha, com grandes adeptos e uma boa estrutura.»



3. Um olhar sobre o guarda-redes Lukas Hrádecký



30 anos, dono da baliza da seleção da Finlândia e do Bayer Leverkusen. Hrádecký será, por certo, o titular do Bayer contra o FC Porto e foi ele quem sofreu os dois golos de Gonçalo Paciência em outubro.



«Curiosamente, o Hrádecký jogou aqui no Frankfurt antes de eu chegar – 2015 a 2018. Na baliza é fantástico. Muito ágil, grande e tem melhorado no jogo com os pés. Cometeu alguns erros nesse capítulo, mas tem qualidade e tem feito boas épocas aqui na Alemanha.»

Gonçalo a celebrar um dos golos contra o Bayer Leverkusen

4. A análise à defesa e à chegada de Tapsoba (ex-Vitória)



O Bayer investiu 18 milhões em Edmond Tapsoba em janeiro e o defesa central está a superar as melhores expetativas. Chegou, impôs-se na equipa titular e está a encantar os comentadores alemães, informa Gonçalo Paciência.



«Com a entrada do Tapsoba ficaram mais fortes. Ele chegou, está a ser falado e tem jogado bem. Ganharam mais qualidade no controlo da profundidade, é um jogador rápido. Com o [Jonathan] Tah já tinham essa capacidade, mas o central que jogava ao lado [Dragovic] era mais forte a sair a jogar com bola. Era débil a cobrir os espaços e a proteger as costas. Isso foi corrigido com a entrada do central que jogava em Guimarães.»



5. Um perigo chamado Kai Havertz



Aos 20 anos, Kai Havertz já é um dos nomes maiores do futebol alemão. Gonçalo Paciência diz mesmo que será ele «o maior perigo para o FC Porto». «O Havertz é o jogador mais talentoso e capaz de fazer a diferença.»

«No meio-campo jogaram o Amiri e o Demirbay no último jogo. Mas ainda há o Aranguiz e o Lars Bender. O Bayer privilegia um futebol de posse, apoiado, mas que sabe ser vertical em momentos específicos. O Havertz faz a ligação meio-campo/ataque. Gosto particularmente dele. Tem qualidade técnica acima da média, sabe jogar com simplicidade. Tem inteligência e dinâmica, é o valor mais seguro da equipa.»

Kai Havertz é o maior perigo do Bayer, avisa Gonçalo

6. Bellarabi, uma via rápida pela direita



No ataque do Bayer, Kevin Volland tem sido o nome em melhor forma. Gonçalo Paciência sublinha os 11 golos já marcados pelo internacional alemão, embora haja outros nomes a justificar referência. A começar por Karim Bellarabi.



«O Bayer tem o Leon Bailey, o Paulinho, o Lucas Alario, o Volland e o Havertz também pode jogar num desses lugares mais centrais. O Volland tem feito golos [11 esta época], o Lucas Alario começou bem, mas tem jogado menos nos últimos tempos», adverte Gonçalo Paciência.



«Pela direita é preciso ter cuidado com o Bellarabi. É rápido e tem enorme dinâmica, é um dos jogadores em destaque. Faz o lado direito todo com facilidade e é perigosíssimo. Estando bem, o Leon Bailey também é um executante perigoso.»



7. A sentença de Gonçalo Paciência



Quais as possibilidades de o FC Porto eliminar o Bayer Leverkusen? Gonçalo Paciência, portista de berço, está «otimista». E o estado de espírito não é apenas uma questão de fé.



«O FC Porto tem as suas hipóteses de passar, sinceramente, porque este Bayer encaixa bem na forma como o Porto joga. O Sérgio Conceição saberá melhor do que eu, mas a equipa pode capitalizar muito bem os contra-ataques, porque eles têm debilidades na transição defensiva e foi assim que acabámos [no Eintracht] por ganhar o jogo contra eles. O Bayer sofre com isso na liga alemã.»