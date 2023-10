Há muitas razões para os benfiquistas terem saudades de Alejandro Grimaldo, e esta noite é só mais uma.

Em grande forma, o lateral-esquerdo voltou a brilhar, agora na goleada do Bayer Leverkusen na receção ao Qarabag (5-1), em jogo da terceira jornada o grupo H da Liga Europa.

Grimaldo assistiu Florian Wirtz para o 1-0 aos cinco minutos, mas a formação visitante empatou à passagem do quarto de hora, com um penálti de Bayramov.

Depois começou o show de Wirtz.

O internacional alemão devolveu a assistência de Grimaldo para o golo do ex-Benfica aos 29 minutos, e serviu Boniface o 3-1 pouco depois.

Grimaldo bisou aos 55 minutos após nova assistência de Wirtz, e três minutos depois Tapsoba, antigo defesa do Vitória de Guimarães, fez o 5-1 final.

Com este resultado, o Leverkusen lidera o grupo com nove pontos, mais três do que o Qarabag e seis do que o Molde, que esta quinta-feira bateu o Hacken (ainda sem pontos) também por 5-1.

Em Inglaterra, o Brighton venceu um Ajax cada vez mais em crise por 2-0, numa partida do grupo B.

João Pedro (42m) e Ansu Fati (53m) fizeram os golos da equipa inglesa, perante um conjunto de Amesterdão que contou com Carlos Borges no onze titular – saiu ao intervalo.

O Brighton igualou o AEK no segundo lugar com quatro pontos, enquanto o Ajax é último com dois. O Marselha lidera o grupo.

Nos outros jogos da noite, o Friburgo venceu em casa do TSC (3-1) e o Rennes triunfou na Grécia ante o Panathinaikos, por 2-1.