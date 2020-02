O Bayer Leverkusen defronta esta quinta-feira o FC Porto, em jogo dos 16 avos de final da Liga Europa, e, na conferência de imprensa de antevisão da partida, Nadiem Amiri falou do caso dos insultos a Marega no jogo com o Vitória de Guimarães.

Questionado sobre se tinha conhecimento do que tinha acontecido, o médio afirmou: «Sim, sei o que aconteceu é uma situação que não tem lugar no mundo do futebol. É algo que não deveria existir porque o nosso sangue tem a mesma cor, independentemente da cor da pele.»

«As pessoas responsáveis têm de ser identificadas», disse Nadiem Amiri, que tem nacionalidade alemã e afegã e que contou que já passou por uma situação de racismo em campo, quando jogava nos sub-17 na quarta divisão da Alemanha, quando um jogador adversário o insultou com termos racista.

Sobre o jogo, o médio afirmou que o FC Porto «é uma equipa com muita qualidade, com ótimos jogadores» e apontou: «Estivemos num grupo muito difícil na Liga dos Campões e agora vamos encontrar um nome importante do futebol neste jogo. É verdade que precisamos de um bom resultado para chegar à próxima eliminatória, mas estamos preparados.»