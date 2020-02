Declarações do futebolista do Bayer Leverkusen, Edmond Tapsoba, ex-V. Guimarães, à SportTV, após a vitória por 3-1 ante o FC Porto, no Estádio do Dragão, que carimbou o apuramento dos alemães para os oitavos de final da Liga Europa:

«Não íamos jogar para defender, íamos atacar, marcámos o primeiro golo e aproveitámos o contra-ataque para matar o jogo.»

«Para mim, com a qualidade que temos, tudo é possível no futebol, vamos jogar nesta competição para tentar ganhar.»