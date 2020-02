Recrutado pelo Bayer Leverkusen em Guimarães, no mercado de inverno, Edmond Tapsoba tem conhecimento aprofundado do FC Porto, e tentou passá-lo aos colegas para o duelo dos dezasseis-avos da Liga Europa.

«É uma grande equipa, com jogadores de qualidade. Conheço um pouco o estilo de jogo deles e falei no balneário sobre isso», começou por dizer o central, em conferência de imprensa de antevisão do duelo da segunda mão, na Invicta.

«Os pontos fortes são as bolas paradas, pois têm dois pontas-de-lança fortes a quem não podemos dar espaço. O ponto mais frágil são as costas da defesa, que temos de explorar com os nossos avançados rápidos», adiantou Tapsoba.