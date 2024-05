Na antevisão à final da Liga Europa, Xabi Alonso fintou as questões quanto aos treinadores com os quais se identifica.

Enquanto jogador, o então médio foi orientado por José Mourinho, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Rafa Benítez e Vicente Del Bosque.

«Acumulei experiência com todos eles, mas também aprendo com os jogadores. Aprendemos com a prática», disse o técnico, de 42 anos, em conferência de imprensa.

Na época de estreia pelo Bayer Leverkusen, Xabi Alonso conduziu os alemães a meses de invencibilidade. Depois da inédita conquista da Bundesliga, ainda poderão arrecadar a Liga Europa e a Taça da Alemanha. Assim, já lá vão 51 jogos sem perder, um recorde.

«Vamos preparar esta final como qualquer jogo. Os meus rapazes sabem adaptar-se a contextos diferentes. Temos a tarefa de vencer os próximos dois encontros. A Atalanta tem muito sucesso em Itália e também jogou muito bem na Europa. Precisamos de estar de cabeça limpa», rematou.

O Bayer Leverkusen mede forças com a Atalanta na noite desta quarta-feira, a partir das 20h.