Após a goleada frente ao Lech Poznan, Jorge Jesus foi questionado acerca da possível contratação de William Carvalho. O técnico das águias elogiou o jogador do Betis, mas frisou que confia nos médios mais defensivos que estão atualmente no plantel.



«Não é muito importante falar disso para não estarmos agora a alimentar especulações. O William é um excelente jogador, não tenho dúvida, mas o Julian [Weigl] vai aparecendo e vai perceber que eu exijo características diferentes. Confiamos muito no Gabriel, no Julian e no Samaris», garantiu, em declarações na flash da SIC.



Ao serviço dos espanhóis do Betis, o internacional português cumpriu 11 partidas e anotou dois golos.