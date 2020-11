O árbitro italiano Daniele Orsato foi o designado para apitar o Sp. Braga-Leicester de quinta-feira, da quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa, ao passo que o Rangers-Benfica vai ser dirigido pelo romeno Radu Petrescu.

No Minho, Orsato vai ter a companhia dos compatriotas Alessandro Giallatini e Fabiano Preti como assistentes e de Daniele Doveri como quarto árbitro. O transalpino está de regresso a Portugal três meses depois de ter apitado a final da Liga dos Campeões no Estádio da Luz, entre Bayern e PSG.

Na Escócia, Petrescu vai ser auxiliado por Radu Ghinguleac e Mircea Mihail Grigoriu. O quarto árbitro é Marcel Birsan.

O Sp. Braga-Leicester, do grupo G, joga-se às 17h55 de quinta-feira. A equipa de Carlos Carvalhal está no segundo lugar, com seis pontos e o Leicester lidera, com nove. O Rangers-Benfica, do grupo D, é às 20 horas: as duas equipas têm sete pontos e procuram isolar-se na liderança ao final da jornada.