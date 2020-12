A era dourada do Arsenal terminou. Durante o reinado de 22 anos de Wenger, os «gunners» qualificaram-se quase sempre para a Liga dos Campeões, mas o declínio contínuo nos últimos anos atirou-os para a Liga Europa. Aliás, o clube inglês só se qualificou para esta competição por ter vencido a Taça de Inglaterra, já que terminou o campeonato no oitavo lugar.



Apesar de ter sido a única equipa nas provas europeias a vencer os seis jogos na fase de grupos, o emblema do norte de Londres, que vai defrontar o Benfica nos 16 avos de final da Liga Europa, não atravessa a melhor fase sobretudo nas provas internas. O Arsenal sofreu, no último domingo, a quarta derrota consecutiva em casa na Premier League e ocupa o modesto 15.º lugar, bem perto dos lugares de descida.



No entanto, a classificação e o desempenho da equipa não fazem jus à qualidade do plantel, especialmente no sector ofensivo. Ainda que Mesut Ozil não esteja inscrito à data na Liga inglesa e na Liga Europa, os «gunners» têm enorme poder de fogo: Saka, Aubameyang, Lacazette, Pépé, Willian, enfim. O maior problema do conjunto de Arteta - que sucedeu a Emery em dezembro de 2019 e conquistou a Taça e a Supertaça inglesas - parece emocional e de equilíbrio defensiva (conta com ex-Benfica David Luiz e com Cedric no sector mais recuado). Expulsões por agressões a adversários e erros sucessivos tornam o Arsenal uma equipa inconstante.



Longe vão os tempos áureos do clube que é, até hoje, a única equipa a conquistar o título inglês sem perder qualquer jogo. Aliás, em 2004, os «gunners» de Wenger estiveram 49 jogos invictos, celebraram a conquista de vários títulos e atingiram a final da Liga dos Campeões em 2005 - perdida para o Barcelona, em Paris (2-1).



Desde essa noite no Stade de France que começou o declínio do clube. Wenger ainda durou mais de uma década, mas saiu do clube e deu espaço à entrada de Emery. O espanhol levou os londrinos à final da Liga Europa em 2019 que acabaram goleados pelo eterno rival Chelsa (4-1).



Depois da vergonha em Baku, Emery manteve-se no cargo, mas sucumbiu à crise de resultados e foi afastado do cargo. Mikel Arteta, antigo jogador e adjunto de Pep Guardiola no City, foi o escolhido. Pese os primeiros meses tenham sido positivos, o início desta temporada foi desastroso.



O clube está a reencontrar-se e tem um longo caminho pela frente até chegar ao nível do passado recente. Para já, a Liga Europa pode ser a tábua de salvação de uma temporada que tem tudo para ser desastrosa.



Apesar de ser uma das equipas do «Top Five» de Inglaterra, o Benfica nunca perdeu com o Arsenal em jogos oficias. Os dois emblemas defrontaram-se em duas ocasiões para a Liga dos Campeões e as águias venceram a eliminatória. Após uma igualdade no antigo estádio da Luz, os encarnados bateram os ingleses no prolongamento, no extinto Highbury, com um bis de Isaías e um golo de Kulkov.



