Quentin Merlin é baixa para o segundo «round» com o Benfica, a contar para os quartos de final da Liga Europa. O lateral esquerdo, de 21 anos, deixou o jogo de quinta-feira ao fim de 45 minutos, de maca.

Exames realizados esta sexta-feira confirmaram que o defesa francês sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, avança o L’Équipe. A mesma fonte adianta que Merlin estará ausente até três semanas. Como tal, o lateral poderá falhar, pelo menos, cinco jogos, entre Liga Europa e Ligue 1.

O defesa francês reforçou o Marselha em janeiro, proveniente do Nantes, onde fez formação e se estreou como sénior. Desde então, Merlin acumulou 13 jogos, entre campeonato e Liga Europa, sempre como titular.

O jogo decisivo, entre Benfica e Marselha, a valer vaga paras as meias-finais da Liga Europa, está agendado para a noite de quinta-feira. Antes, na noite deste domingo, os comandados de Schmidt recebem o Moreirense, em encontro da 29.ª jornada da Liga. Quanto aos franceses, estarão de folga até ao reencontro com as águias, no Vélodrome.

Tudo para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.