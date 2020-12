Darwin Núñez, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a goleada por 4-0 ao Lech Poznan, em jogo da quinta jornada do grupo D da Liga Europa:



«Estou muito contente pela vitória e pela entrega da equipa. Temos de jogar o último jogo, ainda não acabou nada. Temos de continuar com esta atitude, de entrar em campo sem subestimar ninguém e tentar ganhar sempre.



[Como se sentiu após ter estado infetado com Covid-19?]:



Bem. Estive a cumprir protocolo em casa, afastado do mundo, e a treinar sozinho. Estou muito contente por estar aqui. Tinha muita ansiedade por ver os meus colegas na televisão. Estou aqui e estou muito contente.»



[Candidato a ser um dos melhores marcadores da Liga Europa?]:



«Não sou melhor nem pior que os outros. Trabalho com humildade. É sempre lindo marcar golos e espero marcar novamente.»