Alexander Bah, lateral do Benfica, em declarações no final do empate (0-0) em Toulouse, que apurou os encarnados na Liga Europa:

«Conseguimos seguir em frente na prova, o adversário esteve bem no seu estádio. Estou feliz com o resultado porque seguimos em frente. Estamos um bocadinho desapontados porque foi um jogo duro. Mas, estou feliz por estar de regresso à equipa.»