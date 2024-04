Declarações do futebolista do Benfica, Florentino, à SIC Notícias, após a eliminação nos quartos de final da Liga Europa. O Benfica perdeu por 1-0, o jogo acabou decidido nos penáltis e, no desempate, o Marselha venceu por 4-2:

[Desilusão pela eliminação:] «Não sou só eu que estou desiludido, a equipa está toda desiludida, creio que fizemos por isso [ndr: pelo apuramento]. Estivemos consistentes durante os 120 minutos, se calhar não tivemos o futebol que tivemos nos últimos jogos, mas sabíamos que ia ser difícil. A equipa portou-se bem, mas creio que o detalhe fez a diferença.»

[Faltou o golo:] «Sim, é isso, são detalhes que fazem a diferença. A equipa esteve concentrada no tempo que pôde e foi uma distração, mas creio que demos tudo em campo e saímos de cabeça erguida.»

[Como estão os jogadores que falharam os penáltis, Di María e António Silva:] «Não são só os que falharam os penáltis. Somos uma equipa, quando falha um, falham todos. Estamos unidos.»