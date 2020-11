Concluída a terceira jornada da Liga dos Campeões, segue-se a líder Europa e com duas equipas portuguesas a entrarem em campo. O Benfica joga pela liderança do grupo D frente ao Rangers, na Luz às 17h55. Mais tarde, às 20h00, o Sp. Braga discute com o Leicester o primeiro lugar do grupo G.



Mas há mais portugueses em ação com destaque para a Roma de Paulo Fonseca defronta o Cluj, no Olímpico, às 17h55, e para o Tottenham de Mourinho que joga na Bulgária contra o Ludogorets (17h55). Por sua vez, Rui Silva e Domingos Duarte vão a Chipre medir forçar com o Omonia, às 17h55.



Nota ainda para o Zorya-AEK do grupo dos bracarenses e para o Lech-Standard Liège, adversários do Benfica.



Por último, às 20h00, o AC Milan de Dalot e Leão recebe a armada lusa do Lille, em San Siro.



Liga Europa:

AS Roma- CFR Cluj (17h55)

Benfica- Rangers (17h55)

H. Beer Sheva- Bayer Leverkusen (17h55)

Lech-St. Liège (17h55)

Ludogorets-Tottenham (17h55)

Omonia-Granada (17h55)

PAOK-PSV (17h55)

Rapid Vienna-Dundalk (17h55)

Real Sociedad- AZ Alkmaar (17h55)



Rijeka-Napolés (17h55)

Sivasspor-Qarabag (17h55)

Slavia Praga-Nice (20h00)

AC Milan-Lille (20h00)

Antuérpia-LASK (20h00)

Arsenal-Molde (20h00)

Celtic-Sparta Praga (20h00)

Din. Zagreb-Wolfsberger AC (20h00)

Estrela Vermelha-Gent (20h00)

Feyenoord-CSKA Moscow (20h00)

Hoffenheim-Liberec (20h00)

Leicester- Sp. Braga (20h00)

Villarreal-M. Tel Aviv (20h00)

Young Boys-CSKA Sófia (20h00)

Zorya-AEK (20h00)