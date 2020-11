Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, em conferência de imprensa após o empate com o Rangers na Escócia (2-2). O técnico foi questionado sobre a titularidade de Helton Leite:

«Achei que hoje era o jogo para ele jogar, não o conheço tão bem e o jogo do Paredes não era um teste para ele. Queria vê-lo melhor. Ainda ia sacando o primeiro golo com uma grande defesa. Mas avisei-o que ele até podia ser o melhor em campo hoje, que no próximo jogo na Madeira (ndr. frente ao Marítimo) o Odi voltava à baliza.»

Sobre a resposta do guarda-redes brasileiro: «O Rangers não nos obrigou a defender muito, ele não teve muito trabalho, mas no primeiro golo teve uma parada fundamental, de grande classe. Deu uma boa resposta e disse que a equipa pode acreditar nele, porque tem dois grandes guarda-redes.»