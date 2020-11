Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações na zona de entrevistas rápidas da SIC, após o empate das águias frente ao Rangers, em jogo da fase de grupos da Liga Europa.

«Foi um jogo difícil, mas os jogadores estão de parabéns. Esta equipa já é difícil, jogar com menos um, mais ainda.

Entrámos muito bem, além do golo, sentíamos que estávamos a comandar o jogo, mas após a expulsão a equipa não se adaptou a jogar com menos um. Fizemos autogolo, levamos o segundo em poucos minutos e perdemo-nos taticamente. Tudo é diferente a jogar com menos um. Foi fundamental chegar ao intervalo porque os laterais do Rangers são muito fortes e não estávamos a conseguir controlá-los.

O adversário teve mais tempo de bola, porque tinha mais um jogador, para nos cansar. Ao intervalo disse que era isso que iam fazer. Mas disse aos jogadores que a nossa maneira de defender é igual, só íamos perder um jogador a atacar.

Depois sofremos o 3-1, soubemos esperar o momento. Tinha dito aos jogadores que íamos ter de saber esperar porque o nosso momento ia chegar. Mas não podíamos era falhar. É um ponto importante na luta pelo grupo.

«O Darwin fez a diferença. Quanto melhores jogadores um treinador tiver, melhor o treinador se torna.»

[sobre a entrada de Darwin]

«Esperei pela entrada do Darwin porque sei o que poderia fazer contra os dois centrais e foi assim que fizemos o 3-2 e o 3-3. Hoje, houve dois ou três jogadores que mostraram uma grande crença e determinação e tivemos uma reação muito melhor do que no Bessa.»

[sobre a entrada de Grimaldo e Gilberto ao intervalo]

«Tínhamos que conseguir fechar os dois laterais, por isso é que troquei os laterais. Eles são muito agressivos a atacar. E mesmo assim não conseguimos travar o corredor esquerdo deles.»