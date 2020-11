O treinador do Benfica acredita que o Rangers vai ser o oponente mais forte dos encarnados até ao momento na Liga Europa e chamou a atenção ao 4x3x3 da equipa comandada por Steven Gerrard, que comparou ao Liverpool de Jurgen Klopp. As águias recebem a equipa escocesa na disputa da liderança do grupo D, à terceira jornada.

«Penso que vai definir a classificado do primeiro ou segundo nesta fase de grupos. Vai ser, de certeza, o adversário mais forte. Uma equipa que conheço bem, vós [jornalistas] também. No ano passado encontrou o FC Porto e o Sp. Braga, eliminou o Sp. Braga, ganhou ao FC Porto, tem um sistema 4x3x3 bem diferenciado das outras equipas, um bocadinho parecido ao Liverpool, joga sempre com a mesma ideia, fora ou em casa e vai ser um jogo difícil para o Benfica, mas também para o Rangers. Queremos apresentar-nos bem como contra o Standard, sabendo que este adversário é mais forte», afirmou Jesus, na conferência de imprensa de antevisão, esta tarde, no Seixal, antes do treino.

Os três homens habituais da frente – Ryan Kent, Morelos e Hagi – merecem o estudo do Benfica, que não quer ser apanhado desprevenido em campo, na transição do adversário.

«Normalmente estes três jogadores não entram em tarefas defensivas, só na primeira zona de pressão e ficam os três para contragolpe. Temos de ter atenção especial à forma como sai na recuperação com bola, tem um sistema de jogo interessante. Normalmente, as equipas em 4x3x3 passam mais a um 4x5x1, eles é mesmo um 4x3x3, com e sem bola. Se não fores para jogo com conhecimento posicional desta equipa do Rangers, vais ter dificuldade em segurar», apontou o técnico dos encarnados.

O Benfica-Rangers joga-se a partir das 17h55 de quinta-feira, no Estádio da Luz e tem arbitragem do espanhol Gil Manzáno. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.