Jorge Jesus, treinador do Benfica, foi questionado sobre Gonçalo Ramos após o empate da formação encarnada frente ao Rangers (2-2). Em conferência de imprensa, o treinador elogiou o jovem avançado que teve influência nos dois golos da equipa na Escócia:

«Eu não fiz crítica nenhuma ao Gonçalo Ramos. Disse que não fez um jogo ao nível dele, porque sei que tem um nível superior. Não é crítica nenhuma, é acreditar num jogador. Sempre que tem uma oportunidade, tem de a aproveitar, foi o que o aconteceu hoje. Hoje mexi na equipa e ela mudou completamente o jogo.»

A confiança no potencial do avançado «Acreditamos que tem muito valor, não é um jogador muito rápido, isso num avançado tem alguma influência, mas é um goleador, é um miúdo que sente o golo. Hoje conseguiu jogar ao nível dele.»



Gonçalo Ramos vai ser titular do Benfica? «Por fazer um golo conquistou a titularidade? Vai ter as oportunidades dele a pouco e pouco, estamos a fazê-lo crescer durante a semana para render nos jogos. Está sempre nos convocáveis, podendo jogar ou não, para mim isso é um titular.»