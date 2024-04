A comitiva do ministro do Interior de França avançou esta quinta-feira que os adeptos do Benfica não vão ser proibidos de viajar até Marselha para o jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, marcado para o próximo dia 18 de abril.

A garantia foi deixada a poucas horas do jogo da primeira mão dos quartos de final, em Lisboa, no Estádio da Luz, para o qual também estavam proibidos adeptos do Marselha. O avanço para o jogo da segunda mão pode vir a ditar também uma reviravolta na proibição anunciada pelo Benfica para o jogo desta noite.

«A pedido de Gérald Darmanin, não haverá proibição de deslocação dos adeptos do Benfica a Marselha no dia 18 de abril», afirmou a comitiva do ministro, à AFP, esta quinta-feira.

Na quarta-feira, vários adeptos do Marselha deram o seu testemunho face à proibição anunciada pelo Benfica para o jogo na Luz, que surgiu depois de a polícia francesa ter notificado formalmente o Benfica da proibição de adeptos no Vélodrome, no jogo da segunda mão dos quartos de final. Entre os relatos, lamentou-se a decisão inicial das autoridades francesas, mas também houve quem dissesse que, se fosse preciso «saltar grades» para entrar no Estádio da Luz, que tal seria feito.

Face às decisões associadas aos adeptos para o jogo desta noite, a PSP anunciou na quarta-feira um reforço no centro de Lisboa para evitar adeptos do Marselha na Luz. Já as claques do Marselha prometeram presença em Lisboa e o presidente do clube, solidário com os adeptos, ameaçou faltar ao jogo.

O Benfica-Marselha tem arbitragem de Michael Oliver e apito inicial marcado para as 20 horas desta quinta-feira. Siga o jogo, AO MINUTO, no Maisfutebol.