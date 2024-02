A UEFA divulgou, esta terça-feira, os árbitros para os jogos da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, competição na qual participam Benfica, Sporting e Sp. Braga.



Maurizio Mariani é o árbitro do jogo dos campeões nacionais em Toulouse enquanto Ivan Kruziliak vai dirigir o duelo entre os leões e o Young Boys, em Alvalade. Por sua vez, Georgi Kabakov vai apitar a receção do Qarabag aos bracarenses.



Os jogos vão realizar-se na próxima quinta-feira.



Os árbitros dos jogos das equipas portuguesas na Liga Europa:



Toulouse-Benfica



Árbitro: Maurizio Mariani



Árbitros assistentes: Daniele Bindoni e Alberto Tegoni



Quarto árbitro: Marco Di Bello

VAR Aleandro Di Paolo

AVAR: Daniele Doveri



Qarabag-Sp. Braga



Árbitro: Georgi Kabakov

Árbitros assistentes: Martin Margaritov e Diyan Valkov

Quarto árbitro: Nikola Popov

VAR: Ivaylo Stoyanov BUL

AVAR: Dragomir Draganov BUL

Sporting-Young Boys



Árbitro: Ivan Kružliak

Árbitros assistentes: Branislav Hancko e Jan Pozor

Quarto árbitro: Peter Kralović

VAR: Christian Dingert

AVAR: Pascal Müller