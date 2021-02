Pizzi, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV+, após o empate frente ao Arsenal, em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa:



«Acho que a equipa esteve bem. Não entrámos bem, mas depois controlámos o adversário. O Arsenal gosta de jogar, é uma equipa muito paciente com bola e com jogadores que trocam muito de posição. Fomos sólidos a defender, mas com bola poderíamos ter sido mais fortes. Tivemos algumas oportunidades e eles também. Creio que foi um jogo equilibrado de parte a parte.



Sentimo-nos bem [com a estratégia]. O mister adoptou esta estratégia e penso que correspondemos. Não correu na perfeição porque sofremos logo depois de marcar. Há que dar os parabéns à equipa, foi uma boa exibição. Fomos sólidos a defender e com bola tivemos as nossas oportunidades. Vamos tentar vencer a segunda mão para seguir em frente na eliminatória.



Todos os jogos são importantes e complicados. Hoje em dia não há jogos fáceis. O nosso pensamento agora é o campeonato. Vamos a Faro para ganhar e depois pensaremos na segunda mão.»