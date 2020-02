Rúben Dias, jogador do Benfica, em declarações à SIC após o empate caseiro com o Shakhtar (3-3), que ditou o adeus das águias à Liga Europa:

«Acabámos por conseguir fazer um bom jogo. Não foi um grande jogo porque não passámos, mas a equipa deu uma boa resposta, para conseguir anular uma grande equipa como a do Shakhtar. O jogo decidiu-se na eficácia. Tivemos um lance do Seferovic e do Vinícius no fim. Ambas as equipas mostraram muita qualidade.»

[sobre os golos sofridos logo após golos marcados] «Não há que explicar. O futebol é assim mesmo. A seguir ao 3-1 tentámos manter o ritmo, até para defender melhor, mas acabaram por sofrer os golos.»

[há desgaste na defesa, onde tem existido menos rotatividade?] «Houve uma fase mais intensa, com muitos jogos, e aí gerou-se algum desgaste, mas não pegaria por aí. O futebol é feito de erros, e os jogadores superarem os erros.»