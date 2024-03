Roger Schmidt, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, no Estádio da Luz, depois do empate com os escoceses do Rangers (2-2), em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa:

Análise ao jogo. Resultado injusto?

- O futebol é futebol. No final, os resultados fazem-se com golos. Demonstrámos boa reação, jogámos bom futebol e a equipa deixou tudo em campo. Merecemos ganhar, mas permitimos dois momentos ao adversário para marcar. Tivemos bons momentos ofensivos, situações claras, oportunidades na área e fora da área e hipóteses para marcar. Faltou precisão e decisões para marcar mais. Temos de aceitar o resultado e temos de ir a Glasgow lutarmos por outro resultado e seguirmos para os quartos de final.

Foi o terceiro jogo do Benfica na Liga Europa e ainda não marcou de bola corrida [três penáltis e um autogolo]. O que está a faltar para isso acontecer?

- Todos conseguiram ver que fizemos bom jogo e mostrámos personalidade, nem sempre é fácil de responder depois de jogos difíceis como os que tivemos. Temos de estar focados. Mostrámos confiança e personalidade na posse de bola. Fizemos muitas coisas bem da maneira que o Benfica quer jogar. Tivemos uma boa reação e lutámos até ao fim para vencer, todos sentiram isso e os adeptos gostaram e apoiaram. O objetivo é sempre de criar muitas oportunidades para podermos marcar o maior número possível. Às vezes somos eficazes, noutras é preciso um penálti. Já demonstrámos que temos qualidade para marcar. Hoje não foi o melhor dia em termos de eficácia. Em Glasgow vai ser um jogo diferente, é em casa deles, mas temos confiança para vencer o jogo.