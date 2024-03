Roger Schmidt, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, no Estádio da Luz, depois do empate com os escoceses do Rangers (2-2), em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa:

O Benfica somou o terceiro jogo consecutivo sem conseguir vencer. Que impacto é que isso pode ter na equipa?

- Toda a gente viu que fizemos um grande jogo, temos de estar focados, temos de tentar dar o nosso melhor. Os adeptos no estádio viram que fizemos um bom jogo, todos estão de acordo sobre isso. É preciso manter o foco. Temos de esquecer o passado e estar concentrados no próximo jogo. Temos de aceitar o resultado. Tudo é possível no próximo jogo e, a jogar como hoje, a probabilidade de vencer mantém-se.

Florentino jogou ao lado de João Neves. O que achou da exibição de Florentino?

- Sim, estou muito satisfeito, ambos fizeram um bom jogo. Eles jogam muitas bolas longas na profundidade, tivemos de ganhar muitas segundas bolas. Penso que controlámos a zona do meio-campo, com bola ou sem bola. Eles estiveram muito bem. Fizemos muitos jogos nas últimas semanas, precisávamos de jogadores frescos. De forma geral, todos estiveram bem, não apenas estes dois jogadores, toda a equipa. Estou satisfeito com o desempenho da equipa.