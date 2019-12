Shakhtar-Benfica. Este será o único duelo dos dezasseis-vos da Liga Europa entre duas equipas «repescadas» da Liga dos Campeões.

A equipa orientada pelo português Luís Castro ficou no 3.º lugar do Grupo C da «Liga Milionária», depois de uma surpreendente derrota caseira na última jornada, com a Atalanta (0-3), que assim conseguiu um apuramento que à terceira jornada, quando tinha zero pontos, parecia impensável.

Não se pode dizer, portanto, que o estatuto de cabeça de série tenha sido muito útil à equipa portuguesa. Pela frente terá uma equipa que, para além de um treinador luso, tem ainda um ex-benfiquista na estrutura: José Boto, antigo diretor da prospeção encarnada, é agora dirigente da equipa ucraniana.

O Shakhtar é um emblema que impõe respeito. Não só por ser tricampeão ucraniano – estatuto alcançado com Paulo Fonseca no banco -, como também por já conhecer a glória europeia: venceu a Taça UEFA em 2008/09.

Pese embora a desilusão na Liga dos Campeões, o Shakhtar soma e segue na Liga ucraniana, e nesta altura vai em busca do «tetra» com catorze pontos de vantagem sobre o rival, Dinamo Kiev.

De recordar ainda que, apesar de estar sediado em Donetsk, o Shakhtar continua a disputar os jogos europeus em Kharkiv, ainda por força da insegurança gerada na cidade natal pelo conflito entre Ucrânia e Rússia.

Palmarés : 12x campeão da Ucrânia, 13x vencedor da Taça da Ucrânia, 8x vencedor da Supertaça da Ucrânia, 4x vencedor da Taça da União Soviética, 1x vencedor da Supertaça da União Soviética, 1x vencedor da Taça UEFA.

Desempenho europeu em 2018/19 : na época passada o Shakhtar também ficou em terceiro lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões, e depois foi eliminado pelo Eintracht Frankfurt nos dezasseis-avos da Liga Europa.

Melhor desempenho europeu : vencedor da Taça UEFA em 2008/09; na Liga dos Campeões chegou aos quartos de final em 2010/11.

Treinador : Luís Castro (Portugal)