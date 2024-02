O fair-play tem espaço em qualquer lugar. O treinador do Toulouse fez questão de enviar uma mensagem de solidariedade João Neves, jogador do Benfica que perdeu a mãe no início da semana.



«Depois de saber dessa notícia, estávamos à espera do que pudesse acontecer, quem ia jogar... o mais importante é a parte pessoal, estamos todos com João Neves. Se não jogar é por uma razão que ninguém deseja e por isso, vou dar-lhe todo o apoio. Se ele não jogar é por uma razão que ninguém deseja e por isso, vou dar-lhe toda a força. Ele é jovem, dinâmico e pode ser um dos melhores médios do mundo», referiu Carles Martínez, em declarações à SportTV.



De luto pela morte da mãe, João Neves participou na preparação do Benfica para o duelo com o Toulouse, da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. A primeira mão terminou, lembre-se, com a vitória das águias por 2-1, na Luz.