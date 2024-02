Antes do Toulouse-Benfica desta quinta-feira, registaram-se alguns confrontos no centro da cidade francesa, quando um grupo de adeptos do Benfica atacaram um bar onde estavam outros adeptos gauleses.

Ao passarem à porta de um pub no bairro Saint-Michel de Toulouse (Haute-Garonne), adeptos encarnados atiraram cadeiras e garrafas contra as janelas. O espaço ficou com estragos visíveis, nomeadamente vidros partidos.

Ora veja: