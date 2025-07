Depois da derrota caseira por 4-2 há uma semana, o Besiktas, com os portugueses João Mário e Rafa Silva no onze inicial, perdeu por 2-0 ante o Shakhtar Donetsk em Cracóvia, na Polónia, acabando eliminado da Liga Europa, à segunda pré-eliminatória.

Os golos de Kevin (12m) e Kauã Elias (45+2m) permitiram ao Shakhtar voltar a vencer a equipa turca e seguir para a terceira pré-eliminatória, numa noite em que o antigo jogador do Benfica, Orkün Kökcü, foi suplente não utilizado no Besiktas, ao contrário de David Jurásek, que foi lançado no decorrer do jogo.

Na próxima ronda, o Shakhtar vai defrontar o Panathinaikos, derrotado da eliminatória com o Rangers, na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Já o Besiktas vai defrontar, na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, o St. Patrick’s Athletic, que afastou o Nomme Kalju na ronda anterior da prova, esta quinta-feira.

No duelo que dita o adversário de Sporting de Braga ou Levski Sófia na próxima ronda, o Cluj apurou-se ao vencer o Lugano por 1-0, após prolongamento, depois do 0-0 na primeira mão. Sheriff Sinyan fez o único golo do jogo, aos 96 minutos.

Entre os outros jogos da tarde, houve vitórias e consequentes apuramentos de AEK Larnaca, BK Hacken e Utrecht. Celje, Anderlecht e Sheriff foram relegados para a Liga Europa.

O AEK Larnaca venceu na receção ao Celje por 2-1, depois do empate 1-1 na primeira mão. O Hacken venceu o Anderlecht por 3-1 após prolongamento, em casa, depois do 2-1 no final do tempo regulamentar, superando a derrota por 1-0 que tinha sofrido na Bélgica. Já o Utrecht, que tinha a missão bem encaminhada depois de vencer o Sheriff por 3-1 na primeira mão, completou o apuramento ao vencer por 4-1 em casa.

LIGA EUROPA: todos os resultados