Noite para esquecer para um trio português. O Besiktas perdeu nos Países Baixos, diante do Twente, por 1-0, nesta quinta-feira, e perdeu todas as chances de continuar na Liga Europa.

O Twente teve muitas oportunidades de golo (22 contra oito) em comparação com a equipa orientada por Ole Gunnar Solskjaer. Rots marcou o golo decisivo aos 76 minutos e atirou os turcos para as competições domésticas.

Rafa Silva e Gedson Fernandes foram titulares, enquanto João Mário entrou como suplente. Besiktas somou nove pontos e ficou em 28.º posto, sendo eliminado. Já o Twente ficou em posição de play-off, com dez.

Noutras paragens, o Olympiakos garantiu um lugar nos oitavos de final da competição. Venceu por 3-0 o Qarabag e bem pode agradecer ao avançado marroquinho El Kaabi.

O atacante bisou e Biancone fez o terceiro golo, com assistência do ex-Benfica Yaremchuk. Os portugueses Costinha, Gelson Martins e David Carmo foram titulares. Chiquinho e Sérgio Oliveira foram suplentes.

Por fim, houve ainda um golo português nesta noite de Liga Europa. Foi Dinis Almeida, defesa do Ludogorets, que marcou em França no empate com o Lyon (1-1).

Isto, diante de um treinador português - Jorge Maciel, interino enquanto não chega Paulo Fonseca. O Ludogorets fica com apenas quatro pontos e é eliminado. Já o Lyon apura-se em sexto.