Gedson Fernandes e Rafa Silva foram titulares na derrota do Besiktas por 2-1 frente ao Bodo/Glimt, num jogo a contar para a 6ª jornada da fase de liga da Liga Europa.

Aos 21 minutos, o médio português esteve em destaque ao receber o passe de Zaynutdinov e finalizar para o fundo da baliza, dando vantagem ao conjunto turco. Ainda assim, até ao intervalo a equipa norueguesa conseguiu dar a volta ao resultado e num espaço de seis minutos fez dois golos.

João Mário acabou por não sair do banco de suplentes durante o segundo tempo e o Besiktas somou a segunda derrota consecutiva para a competição, depois do desaire caseiro frente ao Maccabi Tel Aviv.

Nos Países Baixos, a Lazio levou a melhor sobre o Ajax, sendo que Nuno Tavares foi suplente utilizado e viu dentro de campo o terceiro golo da formação romana.

Tchaouna deu vantagem à Lazio logo aos 12 minutos e esta vantagem mínima manteve-se até ao intervalo. Logo a abrir o segundo tempo, Traoré restabeleceu a igualdade no marcador, antes de Dele-Bashiru fazer o 2-1 a favor da equipa italiana.

Até final houve ainda tempo para a Lazio chegar ao terceiro golo, quando Pedro respondeu ao passe de Tchaouna e fixou o resultado em 3-1.

Já na Escócia, Rangers e Tottenham não foram além de um empate a um golo, sendo que ambos apareceram no segundo tempo.

Aos 47 minutos, Igamane colocou a equipa da casa na frente após passe de Tavernier e aos 75 minutos o sueco Kulusevski encontrou o caminho da baliza escocesa e marcou o golo do empate.

Este resultado deixa ambas as equipas com 11 pontos somados até este momento, sendo que o Rangers ocupa o 8.º lugar e em zona de acesso direto aos oitavos de final e o Tottenham na 9.ª posição, no primeiro lugar que garante a presença no play-off desta competição.

Confira aqui os restantes resultados desta quinta-feira:

Elfsborg-Qarabag, 1-0

Maccabi Tel Aviv-Rigas FS, 2-1

Lyon-Eintracht Frankfurt, 3-2

Real Sociedad-D. Kiev, 3-0

Slavia Praga-Anderlecht, 1-2