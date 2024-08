O Besiktas empatou a três golos na casa do Lugano e deixou fugir a vantagem no marcador em duas ocasiões.

Com Gedson Fernandes e Rafa Silva no onze inicial, a formação turca colocou-se a vencer aos 21 minutos, graças ao médio ex-Benfica. Ainda no próprio meio-campo, Gabriel Paulista teve olhos de lince e descobriu o português solto de marcação e num movimento clássico de fora para dentro finalizou rasteiro, fora do alcance do guarda-redes.

Em desvantagem no encontro, a resposta da equipa suíça aconteceu à passagem da meia-hora de jogo, por intermédio de Uran Bislimi. O empate a um golo manteve-se até ao intervalo e para o segundo tempo voltou a emergir a qualidade lusa, com os dois nomes em grande plano.

Al Musrati (ex-Sp. Braga) deu para Rafa, o internacional português assistiu de calcanhar Gedson Fernandes, que recebeu o esférico dentro a área e atirou para o «bis», colocando assim a cereja no topo de um bolo muito bem feito.

Apenas três minutos bastaram para o Besiktas voltar a fazer estragos na baliza adversária e novamente através de uma cara bem conhecida do nosso campeonato.

Na sequência de um pontapé de canto, Al Musrati surgiu de rompante ao segundo poste e cabeceou para o fundo da baliza, como mandam as regras, ou seja, de cima para baixo.

Só que todo o trabalho feito acabou por não ser sinónimo de um resultado positivo, já que a equipa da casa conseguiu chegar à igualdade graças a um golo de Steffen e uma infelicidade de Gabriel Paulista, que depois da assistência, introduziu a bola na própria baliza.

O jogo da segunda mão entre Besiktas e Lugano está marcado para a próxima quinta-feira, em Istambul.

Destaque ainda para a goleada do PAOK por 4-0 sobre o Shamrock Rovers, sendo que Vieirinha e Rafa Soares não saíram do banco de suplentes da formação grega.