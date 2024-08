O Besiktas, com Rafa Silva e Gedson Fernandes no onze inicial, golearam o Lugano por 5-1 na segunda mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga Europa.

Depois do empate a três golos no jogo da primeira mão, os portugueses voltaram a estar em grande destaque, com um golo e uma assistência cada um. Ciro Immobile deu o mote para os companheiros de equipa logo aos sete minutos e apesar do golo do empate (aos 59 minutos), a dupla lusa fez estragos pouco depois.

Na sequência de um cruzamento para o interior da área, Rafa amorteceu a bola para Gedson Fernandes, que só teve de encostar com classe para o 2-1.

Veja aqui o golo de Gedson Fernandes frente ao Lugano:

Novamente na frente da eliminatória, cinco minutos bastaram para Rafa Silva colocar o nome na lista de marcadores e chegar assim aos quatro golos e três assistências em cinco jogos oficiais pelo Besiktas.

O internacional português recebeu a bola enquanto corria para a baliza adversária, passou tranquilamente pelo adversário e com enorme classe picou o esférico por cima do guarda-redes, que não conseguiu fazer nada para impedir o terceiro da formação turca.

Veja aqui o belo golo de Rafa diante do Lugano:

Este lance aconteceu aos 70 minutos de jogo e no minuto seguinte, Gedson ofereceu o «bis» a Immobile, que fechou a passagem do Besiktas à fase de liga da Liga Europa. Até final, Salih Ucan ainda deu maior expressão ao triunfo da formação da casa (5-1), que agarra assim um dos bilhetes para a próxima fase e pode encontrar o Sp. Braga no sorteio que se realiza este sábado.