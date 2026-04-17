O Betis pediu desculpa aos adeptos pela mensagem de evacuação acionada por engano nos descontos do jogo com o Sporting de Braga, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.

Em comunicado, o emblema de Sevilha lamenta «a confusão ocorrida aos 90+2 minutos» no La Cartuja e explica que a mensagem de evacuação foi ativada «devido a erro humano».

O Betis apresenta ainda «desculpas aos seus adeptos pelo alarme causado». O conjunto espanhol adiantou ainda que, «em conjunto com a Polícia Nacional, irá rever os seus protocolos para evitar que uma situação semelhante se repita».

Os «verdiblancos» esclareceram que, tal como acontece em todos os jogos europeus, foram feitos três anúncios em língua portuguesa para informar os adeptos visitantes de que deveriam permanecer nas bancadas após o apito final. Contudo, neste jogo, «foi ordenada a transmissão de uma mensagem adicional», uma vez que o plano organizado para a saída dos adeptos bracarenses «teve de ser modificado», porque «os condutores não estavam a cumprir os limites de tempo regulamentares do tacógrafo».

«Por conseguinte, a Unidade de Intervenção Policial (UIP) solicitou à UCO - Unidade de Controlo Operacional - que anunciasse, através do sistema de som, aos adeptos portugueses que teriam de aguardar mais tempo na bancada visitante.»

No entanto, «no momento em que a equipa técnica ativou o sistema para efetuar o anúncio, devido a erro humano, foi acionado o botão da mensagem pré-gravada de evacuação do estádio».

O Betis acrescenta que, «assim que a falha foi identificada, a própria UCO reportou o erro cometido e que não havia necessidade de efetuar a evacuação».

Recorde-se que o Sp. Braga venceu por 4-2 e carimbou a passem às meias-finais da Liga Europa.