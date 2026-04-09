O jogo entre Sp. Braga e Betis – para a primeira mão dos «quartos» da Liga Europa – contou com incidentes com os adeptos dos espanhóis.

A formação de Sevilha, recorde-se, avançou com uma queixa à UEFA devido ao tratamento aos adeptos verdiblancos. De acordo com o clube, as críticas prendem-se no tempo demorado para aceder ao estádio do Sp. Braga.

Ora, já depois do encontro, os adeptos do Betis deixaram também a sua marca, negativamente, na Pedreira. A casa de banho utilizada pelos apoiantes da equipa visitante foi encontrada em péssimo estado, com as torneiras arrancadas.

No que toca ao jogo jogado, o resultado final ditou um empate (1-1). A segunda mão joga-se na próxima quinta-feira, em Sevilha.

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