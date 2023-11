O Betis recebeu e venceu o Aris Limassol por 4-1, em jogo da 4.ª jornada do grupo C da Liga Europa, na noite desta quinta-feira.

Com William Carvalho a titular na equipa da casa (o internacional português fez todo o jogo), Borja Iglesias inaugurou o marcador para os espanhóis na primeira parte, ao minuto 34. Na segunda parte, Aitor Ruibal (64m) e Marc Roca (79m) aumentaram a contagem para 3-0, Aleksander Kokorin reduziu para 3-1 (84m) e Abde Ezzalzouli fixou o triunfo da equipa andaluz, na compensação (90+4m).

No outro jogo do grupo, o Rangers recebeu e venceu o Sparta Praga, por 2-1. Os escoceses marcaram por Danilo Pereira (11m) e Todd Cantwell (20m) e Lukas Haraslin reduziu para o Sparta, aos 77 minutos.

Na classificação, o Betis segue líder, com nove pontos. O Rangers isolou-se no segundo posto, com sete pontos. O Sparta é 3.º, com quatro pontos e o Aris Limassol é 4.º, com três pontos.

A próxima jornada, a 30 de novembro, tem os jogos Sparta Praga-Betis e Rangers-Aris.