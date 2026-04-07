Manuel Pellegrini refere que a ausência de Bakambu é uma baixa importante para a equipa, diante dos comandados de Carlos Vicens. Por outro lado, o treinador do Betis sublinha a importância dos adeptos na deslocação a Braga para ajudarem a equipa a alcançar um bom resultado, no duelo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa (quarta-feira, 17h45):

Bakambu é baixa importante

«O Bakambu é um tema complicado e o presidente sabe o que tem de fazer, mas todos sabem a importância que ele tem. Por outro lado, espero que recupere rápido e volte depressa.»

Adeptos fundamentais

«O apoio dos adeptos não me surpreende, já estou aqui há algum tempo e sempre que vamos jogar fora, tal como aconteceu o ano passado na Liga Conferência, e temos sempre um grande apoio. Espero que os adeptos nos consigam apoiar, porque são fundamentais.»