Manuel Pellegrini, treinador do Betis, falou das expetativas para o segundo jogo com o Sp. Braga, anunciou que Isco, recuperado de lesão, está convocado e comentou o alegado interesse do Sporting em Altimira para cobrir a possível saída de Morten Hjulmand no final da época.

O Betis está muito perto das meias-finais. Como está a equipa?

«A equipa está com muita ilusão, preparada para um ambiente muito especial. A verdade é que é a primeira vez que o Betis tem a possibilidade de chegar a uma meia-final da Liga Europa, amanhã vamos jogar em nossa casa, diante do nosso público e podemos chegar às meias-finais».

Isco já está a treinar com a equipa, está convocado?

«O Isco tem vindo a dar passos para ir avançando na sua recuperação, ele vai dando nota da sua evolução. Na semana passada, viajou connosco, mas nã estava na lista dos convocados, esta semana treinou todos os dias connosco e amanhã estará entre os 23 que estão convocados».

Isco está pronto para jogar? Pode fazer os 90 minutos?

«Quando disse que ele está convocado para amanhã é porque está em condições de jogar. Quantos minutos, vamos ver como decorre o jogo, mas seguramente não irá fazer muito minutos, nem um jogo completo, mas vamos ver como corre a partida e se temos de usá-lo amanhã».

Poderá ser um jogo para a reconciliação com os adeptos [uma vitória nos últimos dez jogos]?

«Penso que os adeptos estão contentes, senão não teríamos as 62 ou 63 mil pessoas que amanhã vã estar no estádio. Estamos a lutar pela qualificação para as meias-finais da Liga Europa e não há nenhum bético descontente, muito menos na outra competição em que estamos no quinto lugar. Toda a gente quer ganhar todos os jogos, mas nem sempre é possível, muito menos quando jogas quintas e domingos. Amanhã queremos qualificar-nos diante do nosso público e penso que não haverá nenhum adepto com pessimismo ou falta de confiança pelo que tem feito a equipa».

Sobre o interesse do Sporting em Altimira

«Isso são rumores que estão na imprensa, não vou estar a analisá-los. Fala-se em muitos jogadores, há preços de venda, há preços de compra, mas nesta altura não é um assunto que nos dê a volta à cabeça. Nem com Altimira, nem com nenhum outro jogador do plantel. Estamos focados em amanhã podermos passar às meias-finais da Liga Europa e depois no domingo voltar a ganhar para La Liga».

Que Sp. Braga espera esta quinta-feira?

«Espero um Sp. Braga com as características que tem o seu jogo e que já o demonstrou no primeiro jogo. É uma equipa que gosta de ter a posse de bola, que gosta de preparar bem as jogadas para chegar ao meio-campo contrário. Temos de ter muita intensidade para podermos disputar o controlo da bola e podermos acelerar na defesa. Uma equipa com um treinador muito dotado, com características claras em relação aos jogadores que escolhe, também defende de uma determinada maneira. Como todas as equipas que estão nesta altura na Liga Europa, teremos de fazer um grande jogo se queremos superá-los.

Há um favorito para este jogo?

«Penso que nesta altura não há. Nós temos mais possibilidades porque conseguimos um empate fora, é mais complicado sacar pontos fora, ainda por cima numa segunda mão. Conseguimos o objetivo de não perder lá, agora trata-se de conseguirmos o objetivo em casa».