Manuel Pellegrini, treinador do Betis, em declarações na sala de imprensa, após o empate (1-1) na visita ao Sporting de Braga, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. O técnico do conjunto espanhol assumiu estar satisfeito porque leva um «bom resultado» para Sevilha e elogiou a «capacidade técnica» dos arsenalistas.

Tudo por decidir

«O empate é um bom resultado, não é decisivo nem determinante, mas é um bom resultado. Foi um jogo bastante estranho, eles puseram-se em vantagem com um canto que nunca tinha visto. Estas coisas acontecem. Eles têm uma equipa dotada tecnicamente, sobretudo nos homens da frente. Depois dos primeiros dez minutos, fizemos uma grande primeira parte, com ocasiões claras e muitas chegadas à área, mas não as convertemos. No segundo tempo, tivemos uma boa jogada e que nos permitiu empatar.»

Falta de eficácia do Betis

«A falta de eficácia é um dos momentos que podem acontecer e está a acontecer connosco esta época. Não é fácil começar em desvantagem, sempre com o receio de que eles façam o segundo golo. Mas, depois disso, foi um jogo muito completo da nossa parte. O futebol é assim.»

«Fizemos uma primeira parte com quatro ou cinco ocasiões claras. Mais não se pode pedir, a não ser convertê-las em golos. No segundo tempo foi complicado, tivemos cuidado para não sofrer o segundo golo. Mas podemos sempre ir melhorando, jogámos contra uma equipa com muito boa capacidade técnica para segurar a bola.»

Sensações positivas após o jogo

«Fico com a personalidade que tivemos no primeiro tempo. O resultado não é decisivo, temos agora de jogar em casa contra a mesma equipa, uma equipa com uma técnica muito boa, os jogadores associam-se bem entre eles. Temos de matar o jogo em casa. É um bom resultado, mas temos de fazer um bom jogo em casa, frente a uma boa equipa.»

Mudança na forma de jogar da primeira para a segunda parte

«Mudámos a forma de jogar. No primeiro tempo pusemos mais um médio, com quatro jogadores no meio-campo. Eles têm muitos jogadores nessa zona e isso permitiu ter domínio e ocasiões. A substituição do Antony foi mais pelo amarelo do Amarabt, não podíamos ficar com um jogador a menos. Chegámos menos [à frente], mas empatámos. Foi uma maneira distinta de jogar.»

Abde ficou insatisfeito por não bater o penálti

«O designado para bater é o Cucho [Hernández] e foi ele quem bateu.»

Dinâmica de Abde no corredor

«Tivemos esse contra-ataque com o Abde no segundo tempo que nos permitiu abrir o marcador, mas, na primeira parte, já tínhamos tido quatro ou cinco ocasiões claras.»

Antony sem condições físicas para ser titular

«Não pode ser surpresa quando já sabemos que o Antony tem algumas dores e custa-lhe muito jogar dois jogos seguidos. Falta a segunda mão em casa, temos um jogo importante com o Osasuna e tenho um plantel capaz para as duas competições. Fazemos a rotação com os jogadores e tenho de fazer o melhor.»

Exibição de Álvaro Fidalgo

«O Álvaro [Fidalgo] e o Pablo [Fornals] vão alternando. Com o Amrabat ficam mais soltos. O Pablo hoje jogou pela direita, o lateral deles joga muito adiantado…. Vamos muito pelas características dos jogadores, isso faz com que a equipa jogue de uma maneira ou de outra.»

A poucos jogos de fazer história com o Betis

«Temos de nos concentrar no jogo de domingo com o Osasuna. A Liga Europa entusiasma, mas não nos podemos esquecer de manter a posição no campeonato. Depois, temos de assegurar a qualificação para as meias-finais e continuar com a mesma exigência. Temos de ultrapassar o Osasuna primeiro e depois, em casa [frente ao Sp. Braga], procurar esse passo.»