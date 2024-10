Depois de vencer o FC Porto na Noruega, na primeira jornada da Liga Europa, o Bodo/Glimt vai voltar a ter uma equipa portuguesa pela frente, desta feita o Sporting de Braga.

«Acho que fizemos um jogo muito bom com o FC Porto. Este é um jogo fora, com uma equipa de topo em Portugal, uma equipa muito boa, mas estamos prontos, sabendo que temos de jogar a alto nível», disse Kjetil Knutsen, treinador do conjunto norueguês, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da terceira jornada da fase de liga da Liga Europa.

O técnico do Bodo/Glimt considerou que a o Sp. Braga «é muito organizado e está habituado a jogar com formações de topo». Além disso, rejeitou o favoritismo, apesar de a sua equipa estar numa fase mais adiantada da época.

«O mais importante é sermos competitivos, e sei que o vamos ser. Se o formos com uma equipa de alto nível como o Sp. Braga, então estamos a um bom nível, mas não somos favoritos», vincou.

Já sobre o regresso de Zalazar e João Moutinho, Knutsen apontou que o Sp. Braga «tem muitos bons jogadores», daí estar mais atento ao coletivo minhoto do que às individualidades.

O defesa central Odin Bjortuft também esteve presente na conferência de imprensa e disse que o Sp. Braga «é uma boa equipa, um dos grandes em Portugal».

«Analisámo-los bem, tem muitos bons jogadores, será um bom desafio para nós, mas vamos querer ganhar. Favorito? Direi que é o Sp. Braga», reconheceu.

O jogador de 25 anos destacou ainda a qualidade de João Moutinho. «Joguei muitas vezes com ele na PlayStation, será um prazer jogar contra ele amanhã [quarta-feira].»

O Sp. Braga recebe o Bodo/Glimt a partir das 15h30 de quarta-feira, um jogo que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.