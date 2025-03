A armada nórdica do Bodo/Glimt conquistou uma vitória categórica na receção à armada lusa do Olympiakos (3-0), no arranque dos “oitavos” da Liga Europa. Estes emblemas triunfaram sobre FC Porto e Sp. Braga na Fase Liga.

Na noite desta quinta-feira, na Noruega, David Carmo, Gelson Martins e Chiquinho foram titulares, enquanto Costinha e Onyemaechi (ex-Boavista) foram apostas a partir do banco.

Numa primeira parte equilibrada, os anfitriões garantiram a vantagem aos 13 minutos, beneficiando de um autogolo de Tzolakis. Na sequência de um canto cobrado à esquerda, o guarda-redes desviou o esférico que havia embatido na trave.

Em cima do intervalo, aos 45m, o ponta de lança Hogh duplicou a vantagem do Bodo/Glimt. E a abrir a etapa complementar, o mesmo avançado bisou, quando decorridos 55 minutos.

Entre trocas e apesar da pressão dos gregos, o resultou não mudou. Por isso, o Olympiakos – detentor da Liga Conferência – está perto de cair da Liga Europa. O encontro decisivo está agendado para a tarde de quinta-feira (17h45).

De recordar que o vencedor desta eliminatória vai medir forças com Plzen ou Lazio, que esta noite os italianos venceram por 1-2. Na Chéquia, Nuno Tavares foi titular pelos italianos.

Num duelo repleto de peripécias, os anfitriões até se adiantaram no marcador, aos 11m, mas o médio Sulc estava em fora de jogo. Na resposta, sete minutos volvidos, o defesa Romagnoli fez o 0-1.

Na segunda parte, o avançado Durosinmi restabeleceu a igualdade aos 53 minutos.

Entre trocas e cartões amarelos, o médio Rovella desfalcou a Lazio aos 77 minutos, ao ver o cartão vermelho. Entretanto, aos 90+3m, o defesa Gigot também viu o vermelho direto, deixando os visitantes com nove unidades.

Ainda assim, ao cair do pano, aos 90+8m, o médio Isaksen soltou a festa nas hostes da Lazio. Um desfecho terrível para o Plzen, que vivia na mó de cima nesta fase.

O desfecho desta eliminatória é conhecido a partir das 17h45 de quinta-feira, no Olímpico de Roma.