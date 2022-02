O Borussia Dortmund foi surpreendentemente goleado, em casa, pelos escoceses do Glasgow Rangers, por 4-2, em jogo da primeira mão do play-off da Liga Europa. Raphael Guerreiro fez uma assistência e marcou o melhor golo deste jogo, mas não conseguiu evitar o descalabro que coloca a equipa alemã em cheque na eliminatória. Zagadou, com um penálti cometido, por mão na bola, e um autogolo, foi outra das figuras desta surpresa, neste caso, pela negativa, obviamente.

O jogo até estava equilibrado até que, ao minuto 38, na sequência de um pontapé de canto de Tavernier, Zagadou cortou a bola com a mão. O lance foi evidente, mas o árbitro teve de rever as imagens antes de confirmar o castigo máximo que Tavernier converteu no primeiro golo do jogo. Bola ao centro e novo golo do Rangers, três minutos depois, novamente na sequência de um canto, com Reus a falhar uma inteceção ao primeiro poste e a deixar Alfredo Morelos solto para a finalização.

O resultado de 2-0 ao intervalo já era surpreendente e a segunda parte começou de forma frenética, com três golos em apena cinco minutos. Aos 49, numa transição rápida, Jent passou por Akanji e cruzou para a finalização de Lundstram. O choque adensava-se entre os adeptos de amarelo, mas dois minutos depois o Dortmund reduziu, com Raphael Guerreiro a deixar a bola redondinha para o remate imparável de Bellingham (veja no vídeo abaixo).

Um golo que trazia uma nova esperança, mas o Rangers voltou a marcar, três minutos depois, com um remate forte de Morelos a ser desviado pelo infeliz do Zagadou. Kobel ficou batido, Raphael Guerreiro ainda tentou chegar à bola, mas não conseguiu evitar o 4-1.

A eliminatória começava a ficar sentenciada quando Raphael Guerreiro, aos 82 minutos, a passe de Bellingham, encheu o pé para o melhor golo deste jogo. Uma bomba com o pé esquerdo a levar a bola ao ângulo e a deixar Allan McGregor preso ao relvado (veja o vídeo abaixo).

Não houve mais golos e, assim, o Borussia Dortmund fica obrigado a vencer por uma diferença de dois golos para ambicionar passar esta eliminatória.