O Sp. Braga defronta, esta noite, o Saint-Gilloise, numa partida da terceira jornada do grupo D da Liga Europa.



Este jogo vale a liderança isolada do grupo D e o Maisfutebol, como habitualmente, vai contar-lhe tudo AO MINUTO desde a Pedreira a partir das 20h00.



Na véspera da receção aos belgas, o técnico dos bracarenses, Artur Jorge, revelou que Matheus e Fabiano vão ser titulares. Por seu turno, o treinador do Saint-Gilloise, Karel Geraerts, tem como indisponíveis Gustaf Nilsson, Dennis Eckert-Ayensa e Machida.



Veja a equipa provável dos minhotos na galeria associada.