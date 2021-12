Tal como o Tottenham, o Leicester tem vários elementos infetados com covid-19 e doentes, revelou Brendan Rodgers.



«Temos várias pessoas quer do staff, quer dos jogadores, que não vão viajar. Tivemos alguns casos positivos [de covid-19] e não vamos correr riscos», começou por dizer, em conferência de imprensa.



Inseridos no grupo C, os «foxes» ainda não têm o apuramento garantido. Esse grupo é, aliás, o úncio que está em aberto com qualquer uma das equipas a poder apurar-se ou ser eliminada das provas europeias.



O treinador da Irlanda do Norte adiantou que há sete jogadores indisponíveis para o jogo decisivo em Nápoles.



«Vamos ter sete jogadores indisponíveis. Vão saber quem são amanhã [quinta-feira]. Aconteceu tudo nos últimos dias. Quando começas a ver mais e mais casos, queres é proteger a saúde dos jogadores. Ainda temos uma equipa forte, mas não é uma equipa na máxima força», lamentou.



«Os jogadores que não se sentiam bem ficaram em casa durante um dia para ver se se sentiam melhores. Não podemos correr riscos. Mantivemo-los em isolamento tal como os jogadores que testaram positivo», acrescentou.