Bruno Fernandes integra o onze ideal da temporada da Liga Europa.

O médio português, que marcou sete golos e assinou quatro assistências na prova, foi escolhido pela UEFA para uma equipa que conta ainda com outro jogador do Manchester United (Casemiro), quatro vencedores com o Tottenham, dois representantes do Bodo/Glimt e um de Athletic Bilbao, Eintracht Frankfurt e Lyon.

👕✨ The UEFA Technical Observer Group has selected its 2024/25 UEFA Europa League Team of the Season...#UEL | @UEFA pic.twitter.com/lSCJXad6T9 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 22, 2025

Cristián Romero, defesa-central do Tottenham, foi eleito o melhor jogador da competição, enquanto Rayan Cherki, do Lyon, recebeu o prémio de melhor jovem.