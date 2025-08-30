FC Porto e Sp. Braga conheceram este sábado a ordem das jornadas, datas e horas para os oito jogos que cada clube vai disputar na fase de liga da Liga Europa.

O Sp. Braga começa primeiro a competição, quando receber o Feyenoord numa quarta-feira, dia 24 de setembro, enquanto o FC Porto joga na quinta-feira, 25 de setembro, com o Salzburgo.

A última jornada está marcada para o dia 29 de janeiro, com os dragões a receberem os escoceses do Glasgow Rangers, já os «guerreiros do Minho» viajam até aos Países Baixos para defrontar o Go Ahead Eagles.

O calendário do FC Porto:

25 setembro: Salzburgo (fora), 20 horas

2 outubro: Estrela Vermelha (casa), 20 horas

23 outubro: Nottingham Forest (fora), 20 horas

6 novembro: Utrecht (fora), 17h45

27 novembro: Nice (casa), 17h45

11 dezembro: Malmö (casa), 20h

22 janeiro: Viktoria Plzeň (fora), 17h45

29 janeiro: Glasgow Rangers (casa), 20 horas