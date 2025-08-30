As jornadas, datas e horas dos jogos de FC Porto e Sp. Braga na Liga Europa
Os dragões começam na Áustria frente ao Salzburgo, já os bracarenses recebem o Feyenoord
FC Porto e Sp. Braga conheceram este sábado a ordem das jornadas, datas e horas para os oito jogos que cada clube vai disputar na fase de liga da Liga Europa.
O Sp. Braga começa primeiro a competição, quando receber o Feyenoord numa quarta-feira, dia 24 de setembro, enquanto o FC Porto joga na quinta-feira, 25 de setembro, com o Salzburgo.
A última jornada está marcada para o dia 29 de janeiro, com os dragões a receberem os escoceses do Glasgow Rangers, já os «guerreiros do Minho» viajam até aos Países Baixos para defrontar o Go Ahead Eagles.
O calendário do FC Porto:
25 setembro: Salzburgo (fora), 20 horas
2 outubro: Estrela Vermelha (casa), 20 horas
23 outubro: Nottingham Forest (fora), 20 horas
6 novembro: Utrecht (fora), 17h45
27 novembro: Nice (casa), 17h45
11 dezembro: Malmö (casa), 20h
22 janeiro: Viktoria Plzeň (fora), 17h45
29 janeiro: Glasgow Rangers (casa), 20 horas
O calendário do Sp. Braga:
24 setembro: Feyenoord (casa), 20 horas
2 outubro: Celtic (fora), 17h45
23 outubro: Estrela Vermelha (casa), 17h45
6 novembro: Genk (fora), 20 horas
27 novembro: Glasgow Rangers (fora), 20 horas
11 dezembro: Nice (fora), 17h45
22 janeiro: Nottingham Forest (casa), 20 horas
29 janeiro: Go Ahed Eagles (fora), 20 horas